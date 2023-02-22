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13:53, 22 февраля 2023
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Microsoft назвала Sony лидером рынка: почему это "многоходовочка"?

Потому, видимо, по-другому сделку между Microsoft и Activision Blizzard не одобрят

Во время слушаний по делу о покупке Microsoft компании Activision Blizzard президент Microsoft Брэд Смит заявил, что именно огромная доля Sony на мировом рынке консолей является ключевой причиной для одобрения вышеупомянутой сделки.

Microsoft назвала Sony лидером рынка: почему это "многоходовочка"?

Фото: Unsplash

'Подумайте о рынке Европы', - сказал Смит. “На этом рынке доля Sony составляет 80%. Во всем мире она составляет около 70/30 (здесь и далее Sony/Microsoft, – прим. ред.). В Японии она составляет 96/4. Эти цифры были удивительно стабильными на протяжении двух десятилетий. Даже в прошлом году, когда возникли проблемы с цепочкой поставок Sony, они вернулись на прежний уровень".

По словам Смита, компания даже сохранила общемировую долю рынка во время пандемии Covid-19, которая затормозила производственные цепочки PS5 и создала серьезные проблемы с поставками.

Sony и Microsoft всегда позиционировались как прямые соперники (если мы говорим о консолях). Теперь Microsoft утверждает, что это совсем не так и что Sony уже очень давно заняла почти весь рынок.

Такими вот заявлениями, компания пытается убедить антимонопольные комиссии всего мира одобрить крупнейшую за последнее время сделку. И да, поэтому Microsoft выгодно выставлять себя в плохом свете, мол, “видите, нам позарез нужна эта сделка, потому что у нас все плохо, а покупка Activision Blizzard поможет по-настоящему конкурировать с Sony”.

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