Microsoft назвала Sony лидером рынка: почему это "многоходовочка"?

'Подумайте о рынке Европы', - сказал Смит. “На этом рынке доля Sony составляет 80%. Во всем мире она составляет около 70/30 (здесь и далее Sony/Microsoft, – прим. ред.). В Японии она составляет 96/4. Эти цифры были удивительно стабильными на протяжении двух десятилетий. Даже в прошлом году, когда возникли проблемы с цепочкой поставок Sony, они вернулись на прежний уровень".

По словам Смита, компания даже сохранила общемировую долю рынка во время пандемии Covid-19, которая затормозила производственные цепочки PS5 и создала серьезные проблемы с поставками.

Sony и Microsoft всегда позиционировались как прямые соперники (если мы говорим о консолях). Теперь Microsoft утверждает, что это совсем не так и что Sony уже очень давно заняла почти весь рынок.

Такими вот заявлениями, компания пытается убедить антимонопольные комиссии всего мира одобрить крупнейшую за последнее время сделку. И да, поэтому Microsoft выгодно выставлять себя в плохом свете, мол, “видите, нам позарез нужна эта сделка, потому что у нас все плохо, а покупка Activision Blizzard поможет по-настоящему конкурировать с Sony”.