Microsoft назвали спасителем портативных консолей на базе Windows: и вот почему

Хотя Windows обеспечивает широкую совместимость игр с различными магазинами, она также создает значительные проблемы. В отличие от собственных ОС Switch и Steam Deck, Windows требует от производителей адаптировать ее дизайн, ориентированный на настольные компьютеры, к портативным устройствам. Это привело к тому, что пользовательские впечатления от работы с устройством стали «разочаровывающими»: навязчивые предупреждения о низком заряде батареи и ненужные предустановленные программы, такие как Microsoft Teams и Office 365.

Реальное решение может быть найдено в самой Microsoft. По слухам, Microsoft может работать над собственной портативной консолью, которая, вероятно, предложит «более оптимизированный и целостный игровой опыт», пишет Wired.

Если Microsoft хочет обеспечить успех портативных устройств на базе Windows, ей, возможно, придется принять стратегию, аналогичную стратегии Google в отношении Android, — создать надежную платформу и позволить другим внедрять инновации на ее основе.