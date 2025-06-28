Теперь на стартовом экране Xbox 360 размещены два рекламных блока. Один показывает изображения новых консолей, а второй содержит QR-код с надписью «Ощути мощь нового поколения». Если просканировать код с помощью телефона, он ведёт на официальный сайт Xbox, где пользователю предлагают перейти на новую модель.

Сами баннеры на Xbox 360 не интерактивны — клик по ним ничего не делает.

Хотя реклама вызвала неоднозначную реакцию, Microsoft по-прежнему поддерживает старую консоль. Магазин Xbox 360 работал до июля 2024 года, а всего с момента запуска в 2005 году было продано около 84 миллионов устройств.