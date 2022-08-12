Microsoft обвинила Sony в подкупе разработчиков, чтобы их игры не попадали в Xbox Game Pass

"Возможности Microsoft по дальнейшему расширению Game Pass были затруднены желанием Sony препятствовать такому росту", - утверждает Microsoft в документе. "Sony платит за "блокирующие права", чтобы помешать разработчикам добавлять контент в Game Pass и другие конкурирующие сервисы подписки".

Возможно, Sony платит за эксклюзивные права выхода контента на своих собственных сервисах, а возможно, в некоторых издательских контрактах есть пункты, которые не позволяют издаваемым ею играм выходить на конкурирующих сервисах.

Microsoft пытается убедить бразильский регулятор CADE в том, что покупка Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов должна произойти, с чем, само собой, не согласна Sony. Она считает, что другим разработчикам будет трудно создать франшизу, которая соперничала бы с Call of Duty (которую разрабатывает Activision), и что она выделяется "как самостоятельная игровая категория", гласит один из аргументов против вышеупомянутой сделки.