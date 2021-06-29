Microsoft объявила распродажу игр для Xbox

Игры
Сегодня в 18:05
Microsoft объявила распродажу игр для XboxАктуально для подписчиков Gold
В Microsoft Store появились новые предложения еженедельной распродажи. До 5 июля можно со скидками купить игры Mafia III: Definitive Edition, Grand Theft Auto V: Premium Edition и др.
Надо понимать, что для получения скидки для многих игр нужна активная подписка Xbox Live Gold. Например, Mafia III: Definitive Edition будет стоить $10 вместо $30 при этом условии.
Grand Theft Auto V: Premium Edition получила снижение до $24 с $60.
Vampyr тоже получила существенную скидку до $10 с $40.
Action/RPG в духе научной фантастики The Surge и The Surge 2 стоят $15 вместо $60.
Напомним, до 8 июля в Steam действует большая летняя распродажа.