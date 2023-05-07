Microsoft официально снизила цену на SSD для Xbox Series X/S

Модель емкостью 512 ГБ теперь стоит 90 долларов, а варианты емкостью 1 и 2 ТБ - 150 и 280 долларов соответственно. Цены показывают снижение на 32% и 30% по сравнению с предыдущими ценами.

Хотя официальные решения Microsoft по увеличению памяти Xbox Series X/S подвергались критике за дороговизну, снижение цены - это положительный шаг, который делает карты расширения более конкурентоспособными по сравнению с обычными NVMe-накопителями для PlayStation 5, сообщает Engadget.

Кроме того, рынок может увидеть дальнейшее снижение цен по мере роста конкуренции.