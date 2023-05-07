Microsoft официально снизила цену на SSD для Xbox Series X/S

13:30, 07 мая 2023
1 мин.
Microsoft официально снизила цену на SSD для Xbox Series X/SСнижение достигает 32%
Компания Microsoft снизила цены на SSD накопители Seagate для консолей Xbox Series X/S после недавних временных скидок со стороны розничных продавцов.
Модель емкостью 512 ГБ теперь стоит 90 долларов, а варианты емкостью 1 и 2 ТБ - 150 и 280 долларов соответственно. Цены показывают снижение на 32% и 30% по сравнению с предыдущими ценами.
Хотя официальные решения Microsoft по увеличению памяти Xbox Series X/S подвергались критике за дороговизну, снижение цены - это положительный шаг, который делает карты расширения более конкурентоспособными по сравнению с обычными NVMe-накопителями для PlayStation 5, сообщает Engadget.
Кроме того, рынок может увидеть дальнейшее снижение цен по мере роста конкуренции.