Microsoft отменила амбициозный шутер Blackbird, несмотря на восторг руководства

Опубликовано 07 июля 2025, 14:151 мин.
Microsoft отменила амбициозный шутер Blackbird, несмотря на восторг руководстваЧто это был за проект
Microsoft отменила разработку научно-фантастического шутера от третьего лица под кодовым названием Blackbird. Игру создавала студия ZeniMax Online, известная по The Elder Scrolls Online. По данным Bloomberg, проект произвёл большое впечатление на руководство Xbox, однако его всё равно закрыли.
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Blackbird задумывался как конкурент Destiny — с активными боевыми механиками, исследованием мира и элементами RPG. Игрокам предлагалось перемещаться по футуристическому городу, расследуя загадочное убийство. В игре должны были быть такие движения, как двойной прыжок, рывки в воздухе, крюк-кошка и лазанье по стенам.
Команда проекта за последние годы выросла до 300 человек, и релиз планировался на 2028 год. Однако после недавней волны сокращений в Microsoft игра была «отложена на неопределённый срок». Причины отмены официально не называются.
Blackbird — не единственная отменённая игра. Также закрыли Everwild от студии Rare, которую разрабатывали с 2014 года, и перезапуск шутера Perfect Dark.