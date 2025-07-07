Microsoft отменила амбициозный шутер Blackbird, несмотря на восторг руководства

Blackbird задумывался как конкурент Destiny — с активными боевыми механиками, исследованием мира и элементами RPG. Игрокам предлагалось перемещаться по футуристическому городу, расследуя загадочное убийство. В игре должны были быть такие движения, как двойной прыжок, рывки в воздухе, крюк-кошка и лазанье по стенам.

Команда проекта за последние годы выросла до 300 человек, и релиз планировался на 2028 год. Однако после недавней волны сокращений в Microsoft игра была «отложена на неопределённый срок». Причины отмены официально не называются.

Blackbird — не единственная отменённая игра. Также закрыли Everwild от студии Rare, которую разрабатывали с 2014 года, и перезапуск шутера Perfect Dark.