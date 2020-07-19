Microsoft отменила годовую подписку для многопользовательских игр Xbox

Первыми странность заметили пользователи Xbox. Сначала они решили, что случилась ошибка, но позже Microsoft сама подтвердила удаление годовой Xbox Live Gold. Больше такого варианта в онлайн-магазине компании нет. Почему было принято такое решение, пока неясно.

Напомним, подписка Xbox Live Gold открывает для владельца консоли многопользовательскую игру. Также пользователь получает бесплатные игры (по одной раз в месяц) и эксклюзивные скидки в Microsoft Store.

Стоит отметить, что 23 июля ожидается презентация Microsoft. В этот день компания должна показать эксклюзивные игры для новой консоли Xbox Series X. Возможно, на мероприятии Microsoft объяснит, почему произошли изменения с подпиской.