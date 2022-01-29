Microsoft отменит подписку на игры Xbox всем, кто ею не пользуется

Ранее Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании высказало опасения по поводу автоматически продлеваемых подписок Microsoft. Специалисты хотели выяснить, было ли заранее ясно игрокам, что подписки будут продлеваться автоматически, а также то, насколько легко отключить автоматическое продление.

В ответ на это Microsoft вносит ряд изменений. Теперь всё, связанное с подписками, будет «более прозрачным». Игроки будут сразу понимать, что подписка будет автоматически продлеваться, будут знать, сколько это стоит. Microsoft также пообещала возмещать списанные средства, если подписка продлилась без желания пользователя.

Кроме того, если платежи будут совершаться, но человек не будет использовать предлагаемые функции и услуги, Microsoft свяжется с подписчиком и напомнит ему, что он может отменить подписку. Если это не сработает, компания автоматически прекратит принимать будущие платежи.