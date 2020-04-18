Microsoft показала особую версию консоли Xbox One X в стиле игры Cyberpunk 2077

Полюбоваться на внешний вид лимитированной Xbox One X, а также контроллера к ней можно в ролике Microsoft. Сообщается, что особая версия консоли получит жёсткий диск на 1 TБ, светодиод, кастомные панели, лазерную гравировку. Устройство будет светиться в темноте.

В продаже новинка появится в июне. Правда, сама Cyberpunk 2077 должна выйти 17 сентября. При этом на коробке можно увидеть рисунок диска с игрой. Microsoft не уточнила, войдёт ли всё-таки в комплект Cyberpunk 2077. Сколько будет стоить лимитированная версия Xbox One X, тоже пока неизвестно.