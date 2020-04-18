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Microsoft показала особую версию консоли Xbox One X в стиле игры Cyberpunk 2077
Она будет светиться в темноте
Microsoft показала особую версию консоли Xbox One X в стиле игры Cyberpunk 2077. Она будет выпущена в ограниченном количестве.
Полюбоваться на внешний вид лимитированной Xbox One X, а также контроллера к ней можно в ролике Microsoft. Сообщается, что особая версия консоли получит жёсткий диск на 1 TБ, светодиод, кастомные панели, лазерную гравировку. Устройство будет светиться в темноте.
В продаже новинка появится в июне. Правда, сама Cyberpunk 2077 должна выйти 17 сентября. При этом на коробке можно увидеть рисунок диска с игрой. Microsoft не уточнила, войдёт ли всё-таки в комплект Cyberpunk 2077. Сколько будет стоить лимитированная версия Xbox One X, тоже пока неизвестно.