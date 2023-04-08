Microsoft покинул еще один "ветеран"

К тому времени игру уже отложили до 2021 года с первоначальной даты выхода в ноябре 2020 года. Стейтен покинул 343 Industries в январе после увольнений в студии и вернулся в издательское подразделение Xbox. Однако теперь он полностью покидает Microsoft.

Стейтен сообщил о своем уходе в Twitter, поблагодарив коллег за поддержку и понимание. Он также сообщил, что в ближайшее время у него будет больше информации о его следующем месте работы.