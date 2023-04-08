Microsoft покинул еще один "ветеран"Он работал над первыми играми Halo
Джозеф Стейтен, ветеран студии Bungie, который был привлечен для завершения работы над Halo Infinite, покидает Microsoft. Стейтен ранее работал над первыми тремя играми Halo, а также работал в глобальном издательском подразделении Xbox, а затем перешел в команду разработчиков Halo Infinite в 343 Industries в августе 2020 года.
Фото: Microsoft
К тому времени игру уже отложили до 2021 года с первоначальной даты выхода в ноябре 2020 года. Стейтен покинул 343 Industries в январе после увольнений в студии и вернулся в издательское подразделение Xbox. Однако теперь он полностью покидает Microsoft.
Стейтен сообщил о своем уходе в Twitter, поблагодарив коллег за поддержку и понимание. Он также сообщил, что в ближайшее время у него будет больше информации о его следующем месте работы.