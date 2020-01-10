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Сегодня 21:26
Microsoft пообещала не выпускать игры, предназначенные только для новой Xbox
По крайней мере в ближайшее время после выхода консоли
Глава Xbox Game Studios сообщил, что в ближайшее после выхода Xbox Series X время Microsoft не планирует выпускать эксклюзивные игры для новой консоли. Первые игры для новинки будут оптимизированы и под Xbox One.
Компания не намерена давить на издателей, чтобы выпускать эксклюзивы для Series X после её релиза. Microsoft наоборот хочет предоставить аудитории выбор, на чём играть.
Так к релизу Series X должна выйти Halo: Infinite. Она будет доступна на двух поколениях консолей. При этом игра сможет показать ключевые особенности нового устройства.
Напомним, по слухам Xbox Series X получит более 12 терафлопс вычислительной мощности, а это в десять раз больше, чем у Xbox One.