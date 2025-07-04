Microsoft поспешила опровергнуть увольнение главы Xbox

В официальном заявлении представитель Xbox, Кари Перез, сообщила СМИ: «Фил не собирается уходить на пенсию в ближайшее время». Глава коммуникаций Microsoft, Фрэнк Шоу, также отметил, что часть слухов не соответствует действительности.

Фил Спенсер возглавляет Xbox с 2014 года и за это время руководил важными проектами: запуском консолей Xbox Series X/S, развитием сервиса Game Pass, покупками крупных студий, таких как Activision Blizzard и ZeniMax Media, а также выпуском игр Xbox на других платформах, например PlayStation и Nintendo Switch.

Несмотря на то, что Спенсер остается на своем посту, Microsoft продолжает сокращения: отменены Perfect Dark и Everwild, студия Turn 10, которая разрабатывала Forza Motorsport, уволит более 70 сотрудников. Также отменен MMORPG-проект Blackbird от Zenimax Online Studios, который разрабатывался с 2018 года.