Microsoft построила идеальный экологически чистый город в игре Minecraft

Microsoft пишет, что в этой карте показаны некоторые цели и темы из отчёта компании по устойчивости окружающей среды.

Скачать карту можно в магазине Minecraft в разделе Education Collection. Карту можно будет загрузить и на сайте Minecraft: Education Edition. Там же есть шесть новых уроков по экологии. Можно будет узнать об экологически сбалансированном производстве продовольствия — с посещением фермерского хозяйства и других объектов. Также создатели расскажут об очистке воды, предложат посетить свалку и изучить раздельный сбор мусора, расскажут о лесном хозяйстве, экологически сбалансированном доме, альтернативной энергии.

Microsoft напомнила, что ежемесячно в Minecraft играют более 100 млн человек.