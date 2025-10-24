Microsoft потребовала от Xbox прибыли от игр выше, чем средняя по индустрии

Чтобы выполнить этот план, Xbox сокращает расходы: отменяет проекты, повышает цены и увольняет сотрудников. По данным аналитиков, ранее прибыльность Xbox редко превышала 20%, а в 2022 году составляла лишь 12%. Новые цели были установлены ещё в 2023 году финансовым директором Microsoft Эми Худ.

Теперь компания делает ставку на менее затратные и более прибыльные игры, отказываясь от долгих и рискованных проектов. Среди отменённых, например, — Everwild, Perfect Dark и Project Blackbird. В то же время Xbox начала выпускать свои игры на консолях конкурентов — Sony и Nintendo, чтобы увеличить доходы.

Однако эксперты отмечают: достичь 30% прибыли будет сложно.