Microsoft представила Xbox-контроллер для инвалидов за $29,99

Xbox Adaptive Joystick — это проводное устройство, которое дополняет существующие контроллеры Xbox. Он оснащен четырьмя настраиваемыми кнопками, кнопкой Xbox, а также дополнительными кнопками для управления бампером и курком. Такая настройка позволяет пользователям управлять контроллером, не используя обе руки, и подходит даже тем, кому традиционные стики кажутся неудобными.

Джойстик также предлагает различные 3D-печатные накладки для большого пальца, чтобы настроить размер, высоту и ширину в соответствии с индивидуальными потребностями.

По словам Кейтлин Джонс (Kaitlyn Jones), старшего менеджера по продуктам доступности в Xbox, на процесс разработки оказали большое влияние отзывы сообщества. Ранние прототипы были протестированы с участием представителей сообщества людей с ограниченными возможностями.

Адаптивный джойстик Xbox будет доступен исключительно через Microsoft Store.