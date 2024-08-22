Игры
Опубликовано 22 августа 2024, 23:53
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Microsoft представила Xbox-контроллер для инвалидов за $29,99

Ради повышения доступности игр
Microsoft собирается выпустить новый аксессуар: Xbox Adaptive Joystick. Джойстик стоимостью $ 29,99 появится в продаже в начале 2025 года и будет разработан специально для игроков с ограниченной подвижностью.
Microsoft представила Xbox-контроллер для инвалидов за $29,99

© Xbox

Xbox Adaptive Joystick — это проводное устройство, которое дополняет существующие контроллеры Xbox. Он оснащен четырьмя настраиваемыми кнопками, кнопкой Xbox, а также дополнительными кнопками для управления бампером и курком. Такая настройка позволяет пользователям управлять контроллером, не используя обе руки, и подходит даже тем, кому традиционные стики кажутся неудобными.

Джойстик также предлагает различные 3D-печатные накладки для большого пальца, чтобы настроить размер, высоту и ширину в соответствии с индивидуальными потребностями.

По словам Кейтлин Джонс (Kaitlyn Jones), старшего менеджера по продуктам доступности в Xbox, на процесс разработки оказали большое влияние отзывы сообщества. Ранние прототипы были протестированы с участием представителей сообщества людей с ограниченными возможностями.

Адаптивный джойстик Xbox будет доступен исключительно через Microsoft Store.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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