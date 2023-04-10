Microsoft прекратила гарантийный ремонт консолей Xbox в России

Microsoft прекратила гарантийный ремонт консолей Xbox в РоссииДаже ввезённых официально
Стало известно, что Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. К счастью, это не значит, что починить сломанные приставки совсем не получится. Однако следует быть осторожным.
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О том, что Microsoft больше не проводит в стране гарантийное обслуживание, говорят в технической поддержке компании. Это касается и консолей, ввезённых в РФ официально. В качестве причины называют «текущую ситуацию». В техподдержке рекомендуют владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались.
Как рассказал один из пользователей, которому отказали в ремонте, его гарантия действовала вплоть до 2024 года. В результате в техподдержке ему предложили «стряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».
Как отметила ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова, по условиям гарантийного обслуживания Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется. То есть компания обязана проводить ремонт. В Роспотребнадзоре сказали, что ответственность за гарантийное обслуживание устройств лежит на продавце. Несколько ритейлеров уже это подтвердили.
Помимо обращения в сервисные центры ритейлеров у владельцев Xbox есть также вариант обратиться в серые компании. Как считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, в отсутствие авторизованных сервисных центров ремонт Xbox Series X и Series S останется доступным по цене и быстрым для мелких поломок, например замена клавиш на корпусе, разъёмов питания и т. д. Сложности могут возникнуть с наиболее затратными процедурами — перепайкой чипов CPU и GPU в случае выхода их из строя. Из-за запредельных перепадов напряжения в электросети BGA-компоненты на матплате могут выйти из строя. Тогда их придётся ждать под заказ из-за рубежа. Это продлит срок ремонта до 1,5 — 2 месяцев.
По удобству ремонта Xbox Series X и Series S превосходят большинство современных ноутбуков, поэтому, за исключением пайки (реболлинга BGA-компонентов), с ремонтом справятся и сервисные центры средней квалификации.
Однако при ремонте в низкоквалифицированных сервисных центрах есть и риски, которые заключаются в:
- Использовании дешёвого термоинтерфейса (термопасты). В таких случаях после ремонта Xbox начнёт интенсивнее нагреваться и более шумно работать. Система охлаждения в консоли спроектирована с запасом, поэтому перегрева не будет — только акустический дискомфорт.
- Неоригинальных шлейфах, соединяющих матплату с Wi-Fi модулем, оптическим приводом и клавишами на корпусе. Если шлейф некачественный и со временем начал терять контакт, консоль будет зависать и перезагружаться.
- Неоригинальных деталях для ремонта геймпадов — в основном, деталей корпуса и кнопок. Работать они будут, просто краска на неоригинальных панелях корпуса геймпада менее стойкая, у клавиш сниженный ресурс. А у неоригинальных стиков (джойстиков для управления осмотром и движением в играх) намного ниже чувствительность, из-за чего геймпад перестанет реагировать на частичное нажатие или будет делать это с запаздыванием.