Microsoft прекратила гарантийный ремонт консолей Xbox в России

О том, что Microsoft больше не проводит в стране гарантийное обслуживание, говорят в технической поддержке компании. Это касается и консолей, ввезённых в РФ официально. В качестве причины называют «текущую ситуацию». В техподдержке рекомендуют владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались.

Как рассказал один из пользователей, которому отказали в ремонте, его гарантия действовала вплоть до 2024 года. В результате в техподдержке ему предложили «стряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».

Как отметила ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова, по условиям гарантийного обслуживания Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется. То есть компания обязана проводить ремонт. В Роспотребнадзоре сказали, что ответственность за гарантийное обслуживание устройств лежит на продавце. Несколько ритейлеров уже это подтвердили.