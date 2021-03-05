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Вчера в 21:36
Microsoft признала массовый брак контроллеров Xbox
Контроллеры не распознают нажатие на кнопки
В прошлом месяце стало известно, что геймпады для новой PlayStation 5 — DualSense — страдают дрейфом стиков. Из-за этого на Sony даже подали коллективный иск. Как оказалось, новый контроллер Xbox Wireless для Xbox Series X/S тоже не лишён проблем.
Пользователи рассказали, что геймпад не распознаёт нажатия на определённые кнопки. В частности, не работает кнопка «Y», что может быть особенно раздражающим для игроков в FIFA. Пользователь рассказал, что контроллер подводил его несколько раз за 15-минутную игру. Кнопки «A» и «X» тоже не работали.
Microsoft уже признала наличие проблемы и заявила, что работает над её решением. Компания также посоветовала пользователям, столкнувшимся с проблемой, обращаться в поддержку Xbox.