Microsoft признала массовый брак контроллеров Xbox

Пользователи рассказали, что геймпад не распознаёт нажатия на определённые кнопки. В частности, не работает кнопка «Y», что может быть особенно раздражающим для игроков в FIFA. Пользователь рассказал, что контроллер подводил его несколько раз за 15-минутную игру. Кнопки «A» и «X» тоже не работали.

Microsoft уже признала наличие проблемы и заявила, что работает над её решением. Компания также посоветовала пользователям, столкнувшимся с проблемой, обращаться в поддержку Xbox.