Игры
Опубликовано 02 июля 2026, 16:52
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Microsoft разрешит превращать диски с играми для Xbox в цифровые копии

Тесты уже идут
По данным The Verge, Microsoft начала внутренние тесты ПО, что позволит владельцам физических копий игр с Xbox One и Xbox Series X превращать их цифровые версии.
Microsoft разрешит превращать диски с играми для Xbox в цифровые копии

© Activision Blizzard

Вы, допустим, вставляете диск, система привязывает к аккаунту уже цифровую копию игры. Запускать игру после этого можно без диска. Но вот если этот же диск вставят в другую консоль, цифровая версия привяжется уже к аккаунту на второй консоли.

К сожалению, программа, скорее всего, не будет поддерживать игры для первого и «360-го» Xbox.

Официального анонса ещё не было. Но The Verge предполагает, что объявление может появиться в ближайшие месяцы.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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