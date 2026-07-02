Microsoft разрешит превращать диски с играми для Xbox в цифровые копии

Вы, допустим, вставляете диск, система привязывает к аккаунту уже цифровую копию игры. Запускать игру после этого можно без диска. Но вот если этот же диск вставят в другую консоль, цифровая версия привяжется уже к аккаунту на второй консоли.

К сожалению, программа, скорее всего, не будет поддерживать игры для первого и «360-го» Xbox.

Официального анонса ещё не было. Но The Verge предполагает, что объявление может появиться в ближайшие месяцы.