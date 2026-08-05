Microsoft разрешит запускать игры с Xbox 360 на ПК

Опубликовано 05 августа 2026, 20:351 мин.
Microsoft разрешит запускать игры с Xbox 360 на ПКПостепенно. С 2027 года
Microsoft планирует сделать игры с Xbox 360 доступными для запуска на ПК с Windows. Как пишет The Verge, компания, мол, предложит владельцам прав на игры самостоятельно регистрировать их для обратной совместимости.
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Разработчики смогут устанавливать цену на ПК-версию и решать, включать ли её в подписку Xbox Game Pass. Первые игры начнут добавлять постепенно в 2027—2028 годах. В качестве целевых устройств указаны в том числе будущие консоли Project Helix.
При этом, напоминает издание, игры с самой первой Xbox уже доступны на Windows 11. Правда, далеко не все. Например, с июля можно играть в четыре проекта, включая «Conker: Live and Reloaded» и «Crimson Skies». Каждый стоит 10 евро или входит в Game Pass.
Изначально публичное тестирование запуска игр с Xbox 360 на ПК планировалось на июль, но, по данным The Verge, его перенесли.