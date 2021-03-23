Microsoft сняла с поддержки Windows 10 версий 2019 года

Как говорит Microsoft, поддержка Windows 10 версии 1909 закончится 11 мая 2021 года. По мере приближения к этой дате компания будет стараться убедить пользователей перейти на Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update.

Уведомление об окончании поддержки появляется в области уведомлений. Оно будет показываться снова и снова, до тех пор, пока пользователь не обновится. Правда, не у всех получается нажать на уведомление, чтобы скачать новую версию. Вероятно, у таких компьютеров есть какие-то проблемы с совместимостью с May 2020 Update/October 2020 Update.