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Microsoft сняла с поддержки Windows 10 версий 2019 года
Предупреждает пользователей об этом
Пользователи Windows 10 версий 1909, 1903 или старше начали получать уведомления о том, что их операционная система скоро перестанет обслуживаться.
Как говорит Microsoft, поддержка Windows 10 версии 1909 закончится 11 мая 2021 года. По мере приближения к этой дате компания будет стараться убедить пользователей перейти на Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update.
Уведомление об окончании поддержки появляется в области уведомлений. Оно будет показываться снова и снова, до тех пор, пока пользователь не обновится. Правда, не у всех получается нажать на уведомление, чтобы скачать новую версию. Вероятно, у таких компьютеров есть какие-то проблемы с совместимостью с May 2020 Update/October 2020 Update.