Microsoft ускорила включение консолей Xbox

Добиться этого помогло сокращение стартовой анимации с логотипом Xbox. Если раньше она длилась примерно девять секунд, то теперь около четырёх соответственно. В целом, время с первого запуска до перехода в дашборд теперь составляет примерно 15 секунд.

Отмечается, что владельцы Xbox Series X/S выиграют от нововведения, только если их консоли будут переведены в режим энергосбережения. А вот в режиме Stand By улучшений не будет.