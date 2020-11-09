Microsoft уже назвала возможные проблемы в работе новых Xbox
Компания советует внимательно изучить список проблем. В случае если пользователь обнаружит у себя какую-либо, он может попробовать решить её известным способом.
Итак список включает в себя:
- проблемы с 4K/120 Гц;
На телевизорах LG, Samsung или Vizio с поддержкой VRR пользователь может столкнуться с отсутствием сигнала или повреждённым изображением. Microsoft советует попробовать обновить ПО телевизора. Если это не поможет, то можно снизить в настройках консолей выходное разрешение.
- проблемы с приложением EA Play;
Оно может не запускаться или не устанавливаться на консолях.
- проблемы с записью игры;
При записи в активном HDR-режиме изображение может выглядеть слишком тёмным.
- проблемы с приложением BBC iPlayer;
Не будет запускаться или устанавливаться.
- проблемы с воспроизведением DVD & Blu-ray;
Некоторые пользователи могут увидеть чёрный экран при попытке вставить диск DVD или Blu-ray в консоль.
- проблемы с приложением PeacockTV;
Могут появляться пиксельные кадры при использовании PeacockTV.
- проблемы с Quick Resume;
Функция позволяет держать в фоне сразу несколько запущенных игр и очень быстро возвращаться к ним. Однако Microsoft предупреждает, что с некоторыми играми опция может работать некорректно, поэтому её для них отключили.