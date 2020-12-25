Игры
Сегодня 19:03
Microsoft внедрит основную фишку геймпада PS5 в контроллер Xbox
Уже запатентовала технологию
Одно из основных новшеств PlayStation 5 — геймпад DualSense с адаптивными триггерами и системой обратной связи. Благодаря этому игрок получает новый уровень погружения в игру, и некоторые называют это настоящим шагом к некстгену. У новой консоли же Microsoft контроллер почти не изменился. Однако теперь стало известно, что в будущий геймпад компания внедрит основную фишку DualSense.
В сети опубликовали патентную документацию Microsoft, в которой описана технология обратной тактильной связи (Force Feedback). Благодаря нововведению триггеры геймпада Xbox будут изменять сопротивление нажатию в зависимости от происходящего в игре.
Сообщается, что патентная заявка была подана ещё в 2017 году, до анонса DualSense и PlayStation 5. Неясно, знала Microsoft о планах Sony или компании сгенерировали идею одновременно.