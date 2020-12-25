Microsoft внедрит основную фишку геймпада PS5 в контроллер Xbox

В сети опубликовали патентную документацию Microsoft, в которой описана технология обратной тактильной связи (Force Feedback). Благодаря нововведению триггеры геймпада Xbox будут изменять сопротивление нажатию в зависимости от происходящего в игре.

Сообщается, что патентная заявка была подана ещё в 2017 году, до анонса DualSense и PlayStation 5. Неясно, знала Microsoft о планах Sony или компании сгенерировали идею одновременно.