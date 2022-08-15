Microsoft впервые признала, что Xbox One проиграла по продажам PS4

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Microsoft впервые признала, что Xbox One проиграла по продажам PS4Разрыв значительный
Официальные продажи Xbox One ранее не разглашались, но теперь Microsoft, наконец, признала очевидное: PlayStation намного превзошла своего конкурента по поставкам.
Microsoft перестала сообщать данные о продажах Xbox One в начале 2016 финансового года. По оценкам аналитиков, консоль Xbox неизменно оказывалась на третьем месте после приставок Sony и Nintendo. Теперь это признала и сама Microsoft.
«Sony превзошла Microsoft с точки зрения продаж консолей и установленной базы, реализовав более чем в два раза больше Xbox последнего поколения», — пишет Microsoft. Легко подсчитать, что компания продала примерно 58,5 млн приставок Xbox One.
Остаётся надеяться, что новые консоли Xbox Series S/X помогут Microsoft уменьшить такой большой разрыв.