Microsoft встроила легендарную «Косынку» в браузер Edge

По данным участника бета-тестирования Edge Canary, Microsoft добавила в свежую версию браузера сегмент со встроенными играми. В их число вошли различные проекты, но одним из самых интересных является пасьянс «Косынка».

Эта и прочие популярные в середине 2000-х игры доступны в специальной категории «Microsoft Classics».