Microsoft встроила легендарную «Косынку» в браузер Edge

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Microsoft встроила легендарную «Косынку» в браузер EdgeПриступ ностальгии через 3, 2, 1...
Microsoft продолжает пополнять свой браузер Edge интересными «фишками». Компания уже перенесла его на движок Chromium с целью сделать приложение более популярным среди пользователей. Теперь же редмондцы решили ударить по ностальгии.
По данным участника бета-тестирования Edge Canary, Microsoft добавила в свежую версию браузера сегмент со встроенными играми. В их число вошли различные проекты, но одним из самых интересных является пасьянс «Косынка».
Эта и прочие популярные в середине 2000-х игры доступны в специальной категории «Microsoft Classics».
Что интересно, немало пользователей успели пожаловаться на нововведение от IT-гиганта. По их мнению, внедрение игр в Edge лишь «утяжеляет» программу.
Отметим, что новая возможность пока что является эксклюзивом тестовой версии браузера. Как скоро она появится на стабильной сборке — неизвестно.
Источник: Reddit