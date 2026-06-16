Microsoft выделит Xbox в отдельную компанию

Опубликовано 16 июня 2026, 04:351 мин.
Microsoft выделит Xbox в отдельную компаниюПока это слухи
По данным источников The Information, Microsoft рассматривает возможность «реорганизации» своего игрового подразделения Xbox. Окончательных решений пока нет, но один из вариантов может привести к выделению Xbox в отдельную компанию.
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Можно выделить Xbox в дочернюю компанию
Сама Microsoft останется владельцем всех акций, но у Xbox появится больше «самостоятельности». Такой подход уже применялся с LinkedIn и GitHub.
Есть вариант создания совместного предприятия (СП) с другим партнёром
В этом случае ответственность и возможные убытки будут делиться между Microsoft и компанией-партнёром.
Объяснений, зачем это нужно, нет. Однако новая глава игрового подразделения Аша Шарма недавно в служебной записке, как пишут СМИ, признала серьёзные падения доходов.