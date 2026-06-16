Microsoft выделит Xbox в отдельную компанию

Можно выделить Xbox в дочернюю компанию

Сама Microsoft останется владельцем всех акций, но у Xbox появится больше «самостоятельности». Такой подход уже применялся с LinkedIn и GitHub.

Есть вариант создания совместного предприятия (СП) с другим партнёром

В этом случае ответственность и возможные убытки будут делиться между Microsoft и компанией-партнёром.

Объяснений, зачем это нужно, нет. Однако новая глава игрового подразделения Аша Шарма недавно в служебной записке, как пишут СМИ, признала серьёзные падения доходов.