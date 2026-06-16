Игры
Опубликовано 16 июня 2026, 04:35
1 мин.

Microsoft выделит Xbox в отдельную компанию

Пока это слухи
По данным источников The Information, Microsoft рассматривает возможность «реорганизации» своего игрового подразделения Xbox. Окончательных решений пока нет, но один из вариантов может привести к выделению Xbox в отдельную компанию.
Microsoft выделит Xbox в отдельную компанию

© Microsoft

Можно выделить Xbox в дочернюю компанию

Сама Microsoft останется владельцем всех акций, но у Xbox появится больше «самостоятельности». Такой подход уже применялся с LinkedIn и GitHub.

Есть вариант создания совместного предприятия (СП) с другим партнёром

В этом случае ответственность и возможные убытки будут делиться между Microsoft и компанией-партнёром.

Объяснений, зачем это нужно, нет. Однако новая глава игрового подразделения Аша Шарма недавно в служебной записке, как пишут СМИ, признала серьёзные падения доходов.

Источник:tweakers
Автор:Максим Многословный
Теги:
#XBOX
,
#работа
,
#Microsoft
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Игры/
  4. Microsoft выделит Xbox в отдельную компанию