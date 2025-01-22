Microsoft выпустила свой игровой оверлей для Windows 11

Опубликовано 22 января 2025, 20:151 мин.
Microsoft выпустила свой игровой оверлей для Windows 11Game Assist
Microsoft расширила доступ к оверлею Game Assist, ориентированного на игры. Game Assist призван «улучшить игровой процесс на ПК», предоставляя советы и руководства по поддерживаемым играм в виде оверлея, доступ к которому осуществляется с помощью сочетания клавиш Win+G.
© Microsoft
Уильям Деверо, старший менеджер по продуктам Microsoft Edge, объяснил, что Game Assist предлагает рекомендации по конкретным играм и использует те же данные браузера, что и Edge.
Чтобы попробовать Game Assist, пользователи могут зайти в настройки Edge, найти Game Assist и установить виджет. Изначально функция была доступна в превью версии Edge, теперь она доступна в стабильной версии.
Game Assist поддерживает такие популярные игры, как Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Fortnite и другие. Недавно библиотека пополнилась новыми играми, такими как Dragon Age: The Veilguard и S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chernobyl. Пользователи также могут искать руководства по играм в Интернете через браузер.