Microsoft выпустила свой игровой оверлей для Windows 11

Уильям Деверо, старший менеджер по продуктам Microsoft Edge, объяснил, что Game Assist предлагает рекомендации по конкретным играм и использует те же данные браузера, что и Edge.

Чтобы попробовать Game Assist, пользователи могут зайти в настройки Edge, найти Game Assist и установить виджет. Изначально функция была доступна в превью версии Edge, теперь она доступна в стабильной версии.

Game Assist поддерживает такие популярные игры, как Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Fortnite и другие. Недавно библиотека пополнилась новыми играми, такими как Dragon Age: The Veilguard и S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chernobyl. Пользователи также могут искать руководства по играм в Интернете через браузер.