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16:21, 05 марта 2023
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Microsoft выпустит тостер в стиле Xbox Series S

В дополнение к мини-холодильнику

В сети опубликовали изображения тостера в стиле Xbox Series S. Утверждается, что Microsoft выпустит его в 2023 году за 60 евро.

Microsoft выпустит тостер в стиле Xbox Series S

Фото: Unsplash

Ранее Microsoft уже выпускала мини-холодильник в стиле Xbox Series S.

Microsoft выпустит тостер в стиле Xbox Series S

Tally

Судя по новым изображениям, в тостере есть два слота для двух кусков хлеба длиной и высотой около 12 см. Также у него имеется съёмный поддон для крошек. Тостер поддерживает шесть вариантов готовки и три режима работы.

Поскольку промоматериалы уже появились, можно ждать анонс в скором времени.

Источник:Tally
Теги:
#Xbox Series X
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#тостер
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