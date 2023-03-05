Microsoft выпустит тостер в стиле Xbox Series S

16:21, 05 марта 2023
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Microsoft выпустит тостер в стиле Xbox Series SВ дополнение к мини-холодильнику
В сети опубликовали изображения тостера в стиле Xbox Series S. Утверждается, что Microsoft выпустит его в 2023 году за 60 евро.
Фото: Unsplash
Ранее Microsoft уже выпускала мини-холодильник в стиле Xbox Series S.
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Судя по новым изображениям, в тостере есть два слота для двух кусков хлеба длиной и высотой около 12 см. Также у него имеется съёмный поддон для крошек. Тостер поддерживает шесть вариантов готовки и три режима работы.
Поскольку промоматериалы уже появились, можно ждать анонс в скором времени.