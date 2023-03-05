Microsoft выпустит тостер в стиле Xbox Series S

Судя по новым изображениям, в тостере есть два слота для двух кусков хлеба длиной и высотой около 12 см. Также у него имеется съёмный поддон для крошек. Тостер поддерживает шесть вариантов готовки и три режима работы.

Поскольку промоматериалы уже появились, можно ждать анонс в скором времени.