Microsoft заблокировала возможность запускать эмуляторы игр на Xbox Series X|S

Хотя пользователи могли устанавливать и запускать программы для эмуляции на Xbox Series X|S с 2020 года, теперь политика изменилась, запретив пользователям делать это, за исключением режима разработчика, за который нужно платить.

Причина изменения политики неясна, но есть предположение, что юридические проблемы Nintendo с эмуляторами могли послужить причиной такого решения. Известно, что Nintendo строго относится к эмулированным играм и в прошлом даже подала в суд на один из сайтов и хакера за нарушение авторских прав.