Microsoft закроет магазин игр Xbox 360 через две недели

С этой даты пользователи больше не смогут покупать или загружать игры и DLC непосредственно с консоли Xbox 360. Однако ранее приобретенные игры и фильмы останутся доступны на консолях Xbox One, Xbox Series X/S, а также на устройствах под управлением Windows 10 и 11.

Решение о закрытии Xbox 360 Store является частью более широкой стратегии Microsoft, направленной на «развитие новых игровых технологий и платформ». Несмотря на закрытие магазина, Microsoft заверяет пользователей, что их существующие библиотеки игр и цифровой контент не пострадают.