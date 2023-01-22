Microsoft закрывает свою соцсеть в виртуальной реальности

Microsoft закрывает свою соцсеть в виртуальной реальностиЧтобы развивать реальность дополненную
Microsoft объявила о закрытии в марте этого года AltspaceVR, социальной платформы в виртуальной реальности, которую компания приобрела в 2017 году. Microsoft объяснила это решение желанием сосредоточиться на Mesh, платформе смешанной реальности.
Фото: AltspaceVR
"Мы с нетерпением ждем грядущих событий, включая запуск Microsoft Mesh, новой платформы для подключения и совместной работы, начиная с обеспечения рабочих мест по всему миру", - заявили в Microsoft. "В ближайшем будущем мы сосредоточим наши усилия в области VR на работе, изучая опыт наших первых клиентов и партнеров … Со временем мы надеемся распространить ее и на потребительский опыт".
Ранее Microsoft подтвердила, что уволит 10 000 сотрудников до конца марта, а по данным Windows Central, компания планирует сократить всю команду AltspaceVR в рамках реорганизации.