Microsoft закрывает свою соцсеть в виртуальной реальности

"Мы с нетерпением ждем грядущих событий, включая запуск Microsoft Mesh, новой платформы для подключения и совместной работы, начиная с обеспечения рабочих мест по всему миру", - заявили в Microsoft. "В ближайшем будущем мы сосредоточим наши усилия в области VR на работе, изучая опыт наших первых клиентов и партнеров … Со временем мы надеемся распространить ее и на потребительский опыт".

Ранее Microsoft подтвердила, что уволит 10 000 сотрудников до конца марта, а по данным Windows Central, компания планирует сократить всю команду AltspaceVR в рамках реорганизации.