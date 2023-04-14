Microsoft занималась поддержкой Windows на портативной консоли Steam Deck

Просочившаяся презентация проекта предполагает новый экран первой настройки ОС, улучшенную сенсорную клавиатуру, которой можно управлять с помощью встроенных кнопок и джойстиков, упрощенную программу запуска игр и улучшенную поддержку контроллеров.

В презентации также предлагаются изменения в поведении Windows по умолчанию, такие как постоянное открытие приложений в полноэкранном режиме в ручном режиме и улучшенное масштабирование пользовательского интерфейса для маленьких экранов. Напомним, что Steam Deck имеет 7-дюймовый экран, что может затруднить навигацию по традиционным интерфейсам Windows.

Как сообщается, проект был разработан в рамках внутреннего хакатона Microsoft в сентябре 2022 года.

Пока неясно, будет ли этот проект общедоступен или интегрирован в будущие версии Windows.