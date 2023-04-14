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11:18, 14 апреля 2023
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Microsoft занималась поддержкой Windows на портативной консоли Steam Deck

Об этом рассказала утечка с хакатона компании

По сообщениям, компания Microsoft работает над новым "Handheld Mode" для Windows, призванным решить проблемы с запуском Windows на Steam Deck. Тестирование и разработка происходили в прошлом году.

Microsoft занималась поддержкой Windows на портативной консоли Steam Deck

Фото: Unsplash

Просочившаяся презентация проекта предполагает новый экран первой настройки ОС, улучшенную сенсорную клавиатуру, которой можно управлять с помощью встроенных кнопок и джойстиков, упрощенную программу запуска игр и улучшенную поддержку контроллеров.

В презентации также предлагаются изменения в поведении Windows по умолчанию, такие как постоянное открытие приложений в полноэкранном режиме в ручном режиме и улучшенное масштабирование пользовательского интерфейса для маленьких экранов. Напомним, что Steam Deck имеет 7-дюймовый экран, что может затруднить навигацию по традиционным интерфейсам Windows.

Как сообщается, проект был разработан в рамках внутреннего хакатона Microsoft в сентябре 2022 года.

Пока неясно, будет ли этот проект общедоступен или интегрирован в будущие версии Windows.

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