Minecraft больше не поддерживает VR-устройства

Решение полностью убрать поддержку целой платформы — серьёзный шаг. Minecraft по-прежнему остаётся одной из самых популярных игр в мире, с сотнями миллионов игроков. Видимо, Mojang решила отказаться от VR только потому, что это затронет сравнительно небольшую часть аудитории.

Несмотря на это, исчезновение такого крупного тайтла из мира VR — неприятная новость для владельцев шлемов виртуальной реальности.

Когда-то, кстати, Minecraft использовали в рекламе VR-очков Microsoft HoloLens.