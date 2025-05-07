Minecraft больше не поддерживает VR-устройства

Опубликовано 07 мая 2025, 21:121 мин.
Minecraft больше не поддерживает VR-устройстваА ведь были такие очки, HoloLens
С 7 мая Minecraft официально прекратила поддержку виртуальной и смешанной реальности. Об этом сообщается в новых обновлениях для версии Bedrock, что подтвердило октябрьское заявление разработчиков из Mojang. Первоначально планировалось отключить VR-поддержку в марте, но игрокам дали немного больше времени.
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Решение полностью убрать поддержку целой платформы — серьёзный шаг. Minecraft по-прежнему остаётся одной из самых популярных игр в мире, с сотнями миллионов игроков. Видимо, Mojang решила отказаться от VR только потому, что это затронет сравнительно небольшую часть аудитории.
Несмотря на это, исчезновение такого крупного тайтла из мира VR — неприятная новость для владельцев шлемов виртуальной реальности.
Когда-то, кстати, Minecraft использовали в рекламе VR-очков Microsoft HoloLens.