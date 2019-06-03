Minecraft изменили до неузнаваемости

Пользователь Umsoea показал, как могла бы выглядеть популярная игра Minecraft, если бы в ней использовались все современные графические технологии, включая шейдеры с поддержкой трассировки лучей, глобальное освещение и тому подобное.

Визуализация современного дома выполнена очень качественно и выглядит чрезвычайно реалистично, хотя и лишает игру главной её изюминки — узнаваемого «пиксельного» дизайна. Также она снижает уровень частоты кадров в секунду до уровня, неприемлемого для плавной игры.

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