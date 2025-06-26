Minecraft, Mario и Pokémon: топ-20 самых популярных игр для Nintendo Switch в РФ

Опубликовано 26 июня 2025, 23:281 мин.
Minecraft, Mario и Pokémon: топ-20 самых популярных игр для Nintendo Switch в РФМ. Видео-Эльдорадо назвала топ-20 самых популярных игр для Nintendo Switch в России
Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала список самых популярных игр для консоли Nintendo Switch в России с момента её выхода в 2017 году. За восемь лет ритейлер продал более 1 миллиона физических копий игр для этой приставки.
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В топ-20 вошли как хиты Nintendo, так и популярные игры от других студий. Больше всего покупали такие игры, как:
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The Legend of Zelda: Breath of the Wild
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Super Mario Odyssey
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Animal Crossing: New Horizons
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Mario Kart 8 Deluxe
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Super Smash Bros. Ultimate
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Minecraft
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Pokémon Sword
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Pokémon: Let’s Go Pikachu!
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Luigi’s Mansion 3
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Ring Fit Adventure
Также в список попали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Witcher 3, Just Dance 2022 и другие.
Nintendo Switch остаётся одной из самых популярных игровых консолей в России, особенно среди семейной и казуальной аудитории.