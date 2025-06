Minecraft, Mario и Pokémon: топ-20 самых популярных игр для Nintendo Switch в РФ

В топ-20 вошли как хиты Nintendo, так и популярные игры от других студий. Больше всего покупали такие игры, как:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Animal Crossing: New Horizons

Mario Kart 8 Deluxe

Super Smash Bros. Ultimate

Minecraft

Pokémon Sword

Pokémon: Let’s Go Pikachu!

Luigi’s Mansion 3

Ring Fit Adventure

Также в список попали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Witcher 3, Just Dance 2022 и другие.

Nintendo Switch остаётся одной из самых популярных игровых консолей в России, особенно среди семейной и казуальной аудитории.