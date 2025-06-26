Игры
Опубликовано 26 июня 2025, 23:28
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Minecraft, Mario и Pokémon: топ-20 самых популярных игр для Nintendo Switch в РФ

М. Видео-Эльдорадо назвала топ-20 самых популярных игр для Nintendo Switch в России
Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала список самых популярных игр для консоли Nintendo Switch в России с момента её выхода в 2017 году. За восемь лет ритейлер продал более 1 миллиона физических копий игр для этой приставки.
Minecraft, Mario и Pokémon: топ-20 самых популярных игр для Nintendo Switch в РФ

© Ferra.ru

В топ-20 вошли как хиты Nintendo, так и популярные игры от других студий. Больше всего покупали такие игры, как:

  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild

  • Super Mario Odyssey

  • Animal Crossing: New Horizons

  • Mario Kart 8 Deluxe

  • Super Smash Bros. Ultimate

  • Minecraft

  • Pokémon Sword

  • Pokémon: Let’s Go Pikachu!

  • Luigi’s Mansion 3

  • Ring Fit Adventure

Также в список попали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Witcher 3, Just Dance 2022 и другие.

Nintendo Switch остаётся одной из самых популярных игровых консолей в России, особенно среди семейной и казуальной аудитории.

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Максим Многословный
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