Minecraft запустили на 20-летней видеокарте с 8 МБ памяти

Для запуска Minecraft Alpha, ранней версии игры, пришлось снизить разрешение до минимального и отключить большинство графических настроек. Итог — около 18–20 кадров в секунду (FPS). Современные требования Minecraft включают Windows 10, 2 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня Intel HD Graphics 4000.

8 МБ — ничтожный объем по сравнению с современными картами, где десятки гигабайт стали нормой. Успех эксперимента сравнивают с запуском Doom на неподходящем оборудовании, что стало своеобразным “вызовом”.