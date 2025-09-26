Минпросвещения опровергло слухи о вводе компьютерных игр в школьную физкультуру

Опубликовано 26 сентября 2025, 17:251 мин.
Минпросвещения опровергло слухи о вводе компьютерных игр в школьную физкультуруЖаль
Минпросвещения РФ заявило, что не поддерживало законопроект о включении компьютерных игр в школьную программу по физической культуре, пишет ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что игры вроде FIFA, Counter-Strike и Dota 2 могут стать частью учебного процесса с 2026—2027 года. Якобы планировалось даже создание нормативов ГТО по фиджитал-спорту.
© Valve
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что разработка таких проектов не ведется, а включение компьютерных игр в обязательную школьную программу не рассматривается. При этом Минпросвещения расширяет перечень видов спорта для уроков физкультуры и готовит факультативный модуль фиджитал-спорта совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.
Школы смогут сами решать, вводить этот модуль или нет, но речь идет о факультативе, а не об обязательной программе.