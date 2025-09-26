Минпросвещения опровергло слухи о вводе компьютерных игр в школьную физкультуру

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что разработка таких проектов не ведется, а включение компьютерных игр в обязательную школьную программу не рассматривается. При этом Минпросвещения расширяет перечень видов спорта для уроков физкультуры и готовит факультативный модуль фиджитал-спорта совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.

Школы смогут сами решать, вводить этот модуль или нет, но речь идет о факультативе, а не об обязательной программе.