Многопользовательскую игру про нападение маньяка Dead by Daylight сделали временно бесплатной

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Dead by Daylight — это игра в жанре survival horror с видом от первого и третьего лица. Команде игроков-«выживших» нужно противостоять игроку-«убийце». Выжившие могут прятаться от маньяка в тёмных местах, шкафах, узких проёмах. В Dead by Daylight есть разные тематические карты, а убийцы могут обладать различными уникальными способностями.