Мобильную игру про Чужого отдают бесплатно

Бесплатная раздача Alien: Blackout в честь «Дня “Чужого”» продлится до 6:00 по московскому времени 27 апреля. Игра доступна для iOS и Android. Соответственно её можно найти в App Store и Google Play.

В Alien: Blackout игрокам придётся перехитрить совершеннейшего из охотников и провести команду Аманды Рипли через семь уровней. Игру называют уникальным хоррором для мобильных платформ. В целом, это тактическая игра с элементами выживания. Иногда для спасения группы игроку придётся жертвовать кем-то одним. Оценка у Alien: Blackout в обоих магазинах приложений неплохая — 4 балла.