Мобильные игры оказались прибыльнее консольных и компьютерных

В целом, в этом году глобальный рынок игр получил $83 млрд. При этом $49 млрд принесли продажи мобильных игр. А это почти 60% от общей суммы.

Далее следуют онлайн-игры, которые принесли отрасли $16,9 млрд. На третьем месте расположились загружаемые игры (вероятно, в эту категорию авторы исследования внесли все игры для компьютеров и консолей). Они заработали $15,1 млрд.

Исследователи считают, что доходы от мобильных игр продолжат расти. К 2024 году они прогнозируют сумму в $56,6 млрд. В этом же году более 1,7 млрд людей на планете будут играть в мобильные игры.

Большую часть заработка разработчикам и издателям приносит китайский рынок. На втором месте расположились США, а на третьем — Япония.