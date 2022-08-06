Мобильные игры принесли издателю Call of Duty больше денег, чем компьютерные и консольные вместе взятые

Хороший заработок приносят такие игры, как Diablo Immortal, Call of Duty Mobile и Candy Crush Saga. Более половины общей выручки Activision за второй квартал 2022 года пришлось на мобильные тайтлы, а не на игры для консолей или ПК. Это составляет в общей сложности 831 миллион долларов дохода. Между тем, консольные игры принесли около 376 миллионов долларов, а компьютерные — 332 миллиона долларов.

Помимо этого, Activision заработала 105 миллионов долларов на мероприятиях и киберспорте.