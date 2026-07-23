Моддер запустил GTA 3 и Vice City внутри San Andreas

Опубликовано 23 июля 2026, 21:521 мин.
Моддер запустил GTA 3 и Vice City внутри San AndreasИ даже сделал порталы между играми
Энтузиаст под ником dryxio2 создал мод для Grand Theft Auto: San Andreas. Он умудрился сделать так, что внутри одной текстуры можно запустить и полноценно играть в GTA 3.
© dryxio2
То есть игрок управляет СиДжеем из San Andreas, который смотрит на экран, где идёт игра за Клода из GTA 3.
Моддер пошёл ещё дальше и создал порталы между тремя игровыми мирами, включая Vice City. В одном из видео Сиджей стоит на улице и видит сквозь портал миры GTA 3 и Vice City. Он может стрелять в пешеходов через эти порталы, а полиция из других игр — по нему.
Пока мод работает только с тремя частями серии.
Источник:thegamer
Автор:Максим Многословный
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