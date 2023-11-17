Модное фиаско в Fortnite: некоторые скины запретили в зонах для детей

Игроки были шокированы, обнаружив, что некоторые наряды, ранее считавшиеся безобидными, теперь запрещены к ношению в дружественных для детей мирах. Epic Games ввела возрастные рейтинги для игрового опыта, но не указала конкретных критериев для ограничения нарядов. Хотя в настоящее время 7% нарядов совместимы только с играми с рейтингом Teen, Epic обещает исправить ситуацию в следующем году.

Решение? Автоматическая корректировка внешнего вида, чтобы сделать наряды универсально приемлемыми. Однако скептики сомневаются в произвольном характере запретов и в том, что корректировки принесут в жертву творческую сущность некоторых виртуальных нарядов.