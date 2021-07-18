Моды для GTA начали удалять за нарушение авторских прав

GTA Underground — это мод, который объединяет карты GTA III, Vice City, San Andreas, Manhunt & Bully. Но, судя по всему, Take-Two не выступила конкретно против этого мода. VCS: PCE и ПК-порт LCS тоже были удалены.

Неизвестно, почему Take-Two решила пойти на такое. Теоретически эти моды не нарушают никаких «правил» и должны быть безопасными. Разработчики модификаций считают, что причиной такого решения могла стать блокировка любых упоминаний Liberty City, Vice City, San Andreas, Bullworth и Carcer City.