Моды для GTA начали удалять за нарушение авторских прав

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Моды для GTA начали удалять за нарушение авторских правTake-Two всех удивила
Похоже, что американский издатель Take-Two начал избавляться от многих модов для Grand Theft Auto: Vice City и San Andreas. На днях команда GTA: Underground рассказала, что получила DMCA-страйк.
GTA Underground — это мод, который объединяет карты GTA III, Vice City, San Andreas, Manhunt & Bully. Но, судя по всему, Take-Two не выступила конкретно против этого мода. VCS: PCE и ПК-порт LCS тоже были удалены.
Неизвестно, почему Take-Two решила пойти на такое. Теоретически эти моды не нарушают никаких «правил» и должны быть безопасными. Разработчики модификаций считают, что причиной такого решения могла стать блокировка любых упоминаний Liberty City, Vice City, San Andreas, Bullworth и Carcer City.