Молодые киберспортсмены не справляются со старыми «стрелялками»

Известный профессиональный игрок в Fortnite Али «Myth» Каббани решил эксперимента ради попробовать свои силы в Counter-Strike: Global Offensive.

Для далёкого от киберспорта человека звучит довольно просто, однако на деле это оказывается проблематично . Как если бы чемпион по прыжкам в длину попытался переквалифицироваться на прыжки с шестом. Последний стрим в Twitch вполне подтвердил все эти сложности.

Myth известен как один из самых первых профессиональных игроков в Fortnite, не раз признанный автором различных новшеств. Тем не менее, 22 июня он не смог пройти отборочные на июльский Чемпионат мира по Fortnite. В результате, он решил отдохнуть в новой для себя игре.

Надо ли говорить, что полученный в Fortnite опыт не помог Myth освоить CS:GO и выглядит всё довольно забавно. В ранге «сильверов»» он оказался на последнем месте в команде и обогнал только бота.