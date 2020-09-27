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Mortal Kombat 1997 года воссоздали на современной графике
Выглядит впечатляюще
Авторы YouTube-канала Darko Subotin опубликовали видео с ремастером Mortal Kombat 1997 года. Игра получила современную графику, реализованную на движке Unreal Engine 4.
Автор ролика взял Mortal Kombat 4. Он воссоздал с новой графикой три концовки Куан Чи, Сони Блейд и Скорпиона с некоторыми пользовательскими ассетами.
Если вспомнить, как выглядит оригинальная игра 1997 года, то можно удивиться, насколько она изменилась благодаря Unreal Engine 4.
Стоит отметить, что Mortal Kombat 4 стала первой игрой серии, сделанной полностью в трёхмерной графике. В 1998 году игру портировали на домашние игровые консоли и персональный компьютер. В основе сюжета лежит противостояние между падшим богом Шинноком и остальными богами.