Mortal Kombat 1997 года воссоздали на современной графике

Автор ролика взял Mortal Kombat 4. Он воссоздал с новой графикой три концовки Куан Чи, Сони Блейд и Скорпиона с некоторыми пользовательскими ассетами.

Если вспомнить, как выглядит оригинальная игра 1997 года, то можно удивиться, насколько она изменилась благодаря Unreal Engine 4.