Мошенники атакуют детей через онлайн-игры, предупредил депутат

Во время звонка преступники просят включить демонстрацию экрана. Ребенок думает, что показывает только настройки игры, но на самом деле раскрывает входящие СМС с кодами подтверждения. После этого мошенники получают полный доступ к аккаунтам детей в соцсетях и мессенджерах.

По словам Немкина, основная защита — профилактика и разговор с детьми. Родителям важно объяснять, что настоящая администрация игр никогда не звонит и не просит показывать экран. Дети должны уметь прекращать подозрительный разговор и сразу рассказывать взрослым о странных просьбах.

Технические меры также помогают: двухфакторная аутентификация, проверка активных сессий и регулярная проверка настроек аккаунтов снижают риск взлома. Но главным остаётся доверие между ребёнком и родителями.