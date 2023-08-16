Мошенники стали чаще обманывать детей, используя Fortnite и Roblox

После перехода по ссылкам пользователи попадали на мошеннические целевые страницы, часто ориентированные на детей, где им предлагалось предоставить личные данные, скачать приложения или выполнить другие действия. ЭКсперты отследили взломанные сайты до зарегистрированной в США рекламной фирмы CPABuild, которая позволяет пользователям регистрироваться и отправлять веб-трафик онлайн-рекламодателям.

Среди взломанных сайтов были домены .gov, .org и .edu, а мошенники часто обещали вознаграждение в таких играх, как Fortnite и Roblox.