Мошенники стали чаще обманывать детей, используя Fortnite и Roblox

Мошенники стали чаще обманывать детей, используя Fortnite и RobloxПопулярные среди детей игры
Тысячи сайтов государственных учреждений, университетов и профессиональных организаций США были взломаны и использованы мошенниками, выбравшими себе в жертвы детей. Для их привлечения на сайты загружались вредоносные PDF-файлы, содержащие популярные поисковые запросы, часто связанные с играми.
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После перехода по ссылкам пользователи попадали на мошеннические целевые страницы, часто ориентированные на детей, где им предлагалось предоставить личные данные, скачать приложения или выполнить другие действия. ЭКсперты отследили взломанные сайты до зарегистрированной в США рекламной фирмы CPABuild, которая позволяет пользователям регистрироваться и отправлять веб-трафик онлайн-рекламодателям.
Среди взломанных сайтов были домены .gov, .org и .edu, а мошенники часто обещали вознаграждение в таких играх, как Fortnite и Roblox.