Мощный бизнес-ноутбук в корпусе карманной консоли: подробные характеристики Steam Deck

Steam Deck работает на процессоре AMD Aerith, который имеет в составе четыре ядра на базе микроархитектуры Zen2 с частотой от 2,4 ГГц до 3,5 ГГц. Специалисты Valve утверждают, что их целью было предложить стабильные тактовые частоты, а не сосредотачиваться на пиковых частотах. То же самое относится к встроенному графическому процессору RDNA2 с 8 CU и тактовой частотой от 1,0 до 1,6 ГГц.

TDP системы на чипе Aerith находится в диапазоне от 4 до 15 Вт. Valve не реализовала никакого искусственного ограничения мощности, но просит разработчиков реализовать это программно. При этом устройство должно обеспечивать одинаковую производительность вне зависимости от того, подключено оно к док-станции или мобильно.

Что касается памяти, Valve решила использовать LPDDR5, поскольку именно эта технология обеспечивает наилучшую эффективность для такого форм-фактора. 16 ГБ должно хватить на перспективу.

Также Steam Deck будет поддерживать подключение до двух 60-Гц экранов разрешением 4K через встроенный разъём USB3 Gen2/DisplayPort 1.4 DSC.